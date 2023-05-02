Дядька Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дядька
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46632. ДЯДЬКА, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Корочан. у., Лѣсковск. в., с. Жемоловскаго, 35 л.; — М. С. 2 уч. Майкопск. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 30 Мая 905. | 904 58427 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.