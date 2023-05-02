Гредель Аверьян Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гредель
- Имя
- Аверьян
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18014. ГРЕДЕЛЬ, АВЕРЬЯНЪ (АВЕРКО) Игнатьевъ (Максимовъ), 48 л. К. изъ сс. Тюкалинск. у., Баженовск. в. с. Куртайлинскаго, рд. Гродненск. г., Бѣльск. у., Ново-Березовск. в., въ д. Горной; — Тобольск. О. С., 23 Нояб. 910, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 17 Янв. 911. | 906 85721 1 ч. 1655 У. | 97 92099 1453 У. | 905 21292 169 М.
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