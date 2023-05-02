Бухтий Леонтий Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухтий
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130487. БУХТІЙ, ЛЕОНТІЙ ЛЕОНТЬевъ. К. Днѣпров. у., в. и с. Збурьевки, 34 л.; — Днѣпров. У. С., 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Мая 909.
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