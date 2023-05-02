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Созанов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Созанов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
13 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 326
Источник
Скан
Оригинальная запись
12065. Созанов Алексей Павлович, 20 л., Вологодск. г. и у., Кубино-Озерск. в., д. Морино. Вологодск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 авг. 926.

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