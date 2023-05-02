Вейсман Виктор Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейсман
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13761. ВЕЙСМАН, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. г. Варшавы; — Р. Т. г. Петрограда. Де зертир., лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. лиш. св. 5 л., с ошр. на фр. Исп. 13 нояб. 920.
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