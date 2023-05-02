Маркин Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8959. Маркин Петр Федорович, 28 л., Калужск. г., и у., Воротынск. в., д. Сокорево. Н. С. 9 уч. Калужск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 июня 926.
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