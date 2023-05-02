Зюнецкая Татьяна Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюнецкая
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15349. ЗЮНЕЦКАЯ, ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА, 25 л. Гр. Верейск. у., Смолинск. в., с. Назарьевки; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 2 г. Исп. 30 авг. 920.
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