Горохов Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горохов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46213. ГОРОХОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ (онъ же Волковъ). К. Горбатов. у., Абабковск. в., д. Касановой, 44 л.; — Нижегород. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905. | 902 30387 169 М.
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