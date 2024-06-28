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Горохов Василий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горохов
Имя
Василий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
46213. ГОРОХОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ (онъ же Волковъ). К. Горбатов. у., Абабковск. в., д. Касановой, 44 л.; — Нижегород. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905. | 902 30387 169 М.

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