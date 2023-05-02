Царик Иульяна Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царик
- Имя
- Иульяна
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11586. ЦАРИК ИУЛЬЯНА АНДРЕЕВНА, 38 л., Красноярск. окр., Шалинск. р. и с. Н. С. 8 уч. Красноярск. окр. Ст. 87, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІІ—26.
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