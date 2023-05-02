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Федоров Аверьян Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Аверьян
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140431. ФЕДОРОВЪ, АВЕРЬЯНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Порхов. у., Дегожск. в., д. Изебной, 34 л.; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч. 13 Окт. 909, 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909. | 908 г. СПБ. Ст. М. С. 50 уч. 177 М — тюр. 3 м. | 901 24428 177 М. | 99 70421 170¹ М.

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