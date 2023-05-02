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Бурнаев Алексей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурнаев
Имя
Алексей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130447. БУРНАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Алатыр. у., Дубенско-Новодимовск. в., с. Новодимова, 28 л.; — Нижегород. О. С. 18 Сент. 909, 114, 152, 9, 1 и 2 ч. 1653 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 20 Мая 909 г. (1653 У.—арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт., счит. ср. съ 20 Мая 909. | 907 63471 170¹ М. | 97 75214 169 М.

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