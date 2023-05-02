Бурнаев Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурнаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130447. БУРНАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Алатыр. у., Дубенско-Новодимовск. в., с. Новодимова, 28 л.; — Нижегород. О. С. 18 Сент. 909, 114, 152, 9, 1 и 2 ч. 1653 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 20 Мая 909 г. (1653 У.—арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт., счит. ср. съ 20 Мая 909. | 907 63471 170¹ М. | 97 75214 169 М.
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