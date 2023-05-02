Чесноков Иван Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141223. ЧЕСНОКОВЪ, ИВАНЪ СЕРГѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Коломны, 38 л.; — Москов. О. С. 21 Сент. 909, 9, 114, 1651 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 17 Окт. 909. | 907 46653 1643 У. | 903 18518 1655 У. | 900 68209 169 М. | 900 23501 169 М.
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