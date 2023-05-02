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Титутин Тимофей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титутин
Имя
Тимофей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
02 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9296. ТИТУТИН ТИМОФЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 22 л., Читинск. окр., Татауровск. в., с. Улетовского. Н. С. 14 уч. Читинск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/І—26.

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