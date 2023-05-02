Воронина Наталья Ионова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронина
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Ионова
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45876. ВОРОНИНА, НАТАЛЬЯ ІОНОВА. К. Елатом. у., Вялсинск. в., с. Берестенекъ, 59 л., рд. т. же у., Ласицк. в., въ с. Кошибѣевѣ; — З. Н. 3 уч. Елатом. у., 13 и 172 М. (участ.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 905.
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