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Шмаков Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмаков
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
24 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
13058. ШМАКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 19 л., Новоторжск. у., Загорск. в., д. Мартыновки. Н. С. Деж. кам. Ленинградск. Губсуда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.

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