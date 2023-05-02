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Гриньков Григорий Исайевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гриньков
Имя
Григорий
Отчество
Исайевич
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1890. Гриньков Григорий Исайевич, 56 л., Моршанск. у., Чернопосельск. в., с. Альдин. Н. С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. инор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/Ѵ—26.

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