Шабаршин Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабаршин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141373. ШАБАРШИНЪ, ГАВРІИЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Ишимск. у., Каменск. в., с. Песьянскаго, 15 л.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у. 28 Авг. 909, 11, 169, 5 и 7 п. 170 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 19 Окт. 909.
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