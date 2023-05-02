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Сенявский Михаил Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенявский
Имя
Михаил
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
16 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28648. СЕНЯВСКИЙ, МИХАИЛ ПЛАТОНОВИЧ, 28 л. Гр. Дорогобужск. у., Самцовск. в., д. Губоновой; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Дача взятки, лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 920.

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