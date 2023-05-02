Баран Фекла Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баран
- Имя
- Фекла
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129870. БАРАНЪ, ФЕКЛА ПАВЛОВА (она же Барановская). Лиш. ос. пр. изъ м. Винницк. у., Тывровск. в., с. Цилябы, 42 л.; — Винницк. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Окт. 909. | 1 Дек. 906 г. К.-Подольск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 1 Сент. 906 г.—тюр. 2 г. 905 10828 1647 У. | 94 69327 169 М. | 903 75651 169 М.
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