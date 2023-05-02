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Кучерявый Ефим Тарасович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучерявый
Имя
Ефим
Отчество
Тарасович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25797. КУЧЕРЯВЫЙ, ЕФИМ ТАРАСОВИЧ, 22 л. Гр. Славгородск. у. и в., с. Архангельского; — П. С. Военкомата г. Барнаула. Труддозерт., лиш. св. 9 м. Исп. 11 дек. 920.

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