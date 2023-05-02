Рубинштейн Мордка Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубинштейн
- Имя
- Мордка
- Отчество
- Менделев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86899. РУБИНШТЕЙНЪ, МОРДКА МЕНделевъ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кременчуга, рд. въ г. Измаилѣ; — Томск. О. С., 16 Февр. 911, 1 ч. 925 У., по сов. съ приг. Красноярск. О. С. отъ 21 Авг. 910 г. (977, 1647, 1666 и 1690 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Мая 911. | 906 38866 1692 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 42641.
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