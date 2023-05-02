Рейман Андреас Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рейман
- Имя
- Андреас
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34975. РЕЙМАНЪ, АНДРЕАСЪ ЯКОБОВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Бергамакск. в., д. Мельничной, 28 л., рд. Юрьевск. у., Замокъ-Загницк. в., въ д. Лаукюлѣ; — Омск. О. С. (въ 4 р.), 12, 16, 169 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. Исп. 28 Марта 905. | 96 97190 1647 У. | 92 43150 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 91 г. № 12743. | 93 4334 170 М. 9.
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