Герасимов Илларион Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1410. Герасимов Илларион Фомич, 32 л., Дорогобужск. у., Борисовск. в. и с. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 1 ч. 128, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ІѴ—26.
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