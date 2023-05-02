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Соловьев Иван Харламшев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Иван
Отчество
Харламшев
Дата исполнения приговора
04 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
35639. СОЛОВЬЕВЪ, ИВАНЪ ХАРЛАМШевъ. Лиш. ос. пр. изъ сс.-посел. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Вятской, 44 л., рд. Елисаветград. у., въ в. и с. Злынскомъ; — Омск. О. С. (въ 7 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 4 Марта 905. | 96 99318 1655 У. | 90 8689 169 М. | 95 105095 1655 У. | 86 11589 169 М. | 91 85053 170 М. | 84 25925 169 М.

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