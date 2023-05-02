Бардаков-Шибанов Афанасий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бардаков-Шибанов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13083. БАРДАКОВ-ШИБАНОВ, АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ, 18 л. Гр. Чердынск. у., Ныробск. в., д. Б. Поля; — Н. С. 4 уч. Чердынск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 2 янв. 920.
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