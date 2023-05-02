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Бардаков-Шибанов Афанасий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бардаков-Шибанов
Имя
Афанасий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
02 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
13083. БАРДАКОВ-ШИБАНОВ, АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ, 18 л. Гр. Чердынск. у., Ныробск. в., д. Б. Поля; — Н. С. 4 уч. Чердынск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 2 янв. 920.

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