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Тиванов Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тиванов
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139887. ТИВАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Яранск. у., Пачинск. в., д. Федосовой, 27 л.; — Вятск. О. С. 29 Сент. 906, 1 п. ІІ отд. 133, 134, 135 и 1630 У., по слож. съ наказ. Казанск. Воен.-О. С. отъ 7 Окт. 909 г. (1651 У. — арест. отд. 3½ г.), каторж. раб. 7 л. и 9 м. Исп. 29 Окт. 909.

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