Тиванов Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиванов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139887. ТИВАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Яранск. у., Пачинск. в., д. Федосовой, 27 л.; — Вятск. О. С. 29 Сент. 906, 1 п. ІІ отд. 133, 134, 135 и 1630 У., по слож. съ наказ. Казанск. Воен.-О. С. отъ 7 Окт. 909 г. (1651 У. — арест. отд. 3½ г.), каторж. раб. 7 л. и 9 м. Исп. 29 Окт. 909.
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