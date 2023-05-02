Евтюхов Василий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евтюхов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46648. ЕВТЮХОВЪ, ВАСИЛІЙ ИГНАТЬевъ (онъ же Евтюшенковъ). К. Жиздрин. у., в. и с. Зикѣева, 24 л.; — Калуж. О. С., 1534 и 2 ч. 1591 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 8 Янв. 905.
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