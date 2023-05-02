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Евтюхов Василий Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евтюхов
Имя
Василий
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
08 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46648. ЕВТЮХОВЪ, ВАСИЛІЙ ИГНАТЬевъ (онъ же Евтюшенковъ). К. Жиздрин. у., в. и с. Зикѣева, 24 л.; — Калуж. О. С., 1534 и 2 ч. 1591 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 8 Янв. 905.

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