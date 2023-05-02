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Беляк Мулька Вульфов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляк
Имя
Мулька
Отчество
Вульфов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45591. БѢЛЯКЪ, МУЛЬКА ВУЛЬФОВЪ. Мщ. пос. Браслава, Новоалександров. у., 19 л.; — 3. Н. 1 уч. Новоалександров. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905.

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