Шакиров Мингирей Шакиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шакиров
- Имя
- Мингирей
- Отчество
- Шакиров
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141404. ШАКИРОВЪ, МИНГИРЕЙ ШАКИРОВЪ. К. Казанск. г., Спасск. у., Ромадатовск. в., д. Каргаполи, 25 л.; — М. С. 2 уч. Темирск. у. 5 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Сент. 909.
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