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Шакиров Мингирей Шакиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шакиров
Имя
Мингирей
Отчество
Шакиров
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 458
Источник
Скан
Оригинальная запись
141404. ШАКИРОВЪ, МИНГИРЕЙ ШАКИРОВЪ. К. Казанск. г., Спасск. у., Ромадатовск. в., д. Каргаполи, 25 л.; — М. С. 2 уч. Темирск. у. 5 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Сент. 909.

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