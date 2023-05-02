Базалий Иван Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базалий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129758. БАЗАЛІЙ, ИВАНЪ ЕФИМОВЪ. Каз. с. Горбаневки, Полтавск. в. и у., 32 л., — Полтав. О. С., 134, 135, 152, 1666, 1681 и 1692 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 30 Апр. 909.
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