Пухова Екатерина Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пухова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27996. ПУХОВА, ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 38 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Москвы. Аборт, лиш. св. 3 г. Исп. 23 марта 920.
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