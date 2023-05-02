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Наумова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
03 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
4988. Наумова Мария Ивановна, 35 л. Гр. г. Оренбурга; — Н. С 5 р-на Ростовск, у. Прием. краден., лиш. св. 1 г. Исп. З апр. 919.

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