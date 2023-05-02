Наумова Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наумова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4988. Наумова Мария Ивановна, 35 л. Гр. г. Оренбурга; — Н. С 5 р-на Ростовск, у. Прием. краден., лиш. св. 1 г. Исп. З апр. 919.
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