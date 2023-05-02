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Иванов Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
15424. ИВАНОВ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Бельск. у., Каменецк. в., с. Рындино; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 12 окт. 920.

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