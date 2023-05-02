Цихонь Антон Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цихонь
- Имя
- Антон
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140995. ЦИХОНЬ, АНТОНЪ ЯНОВЪ. К. Велюнск. у., гм. и д. Каменки, 15 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 6 уч. г. Варшавы 10 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 10 Сент. 909.
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