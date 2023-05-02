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Дворцов Алексей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дворцов
Имя
Алексей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
14535. ДВОРЦОВ, АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, 49 л. Гр. Старицк. у., Берновск. в., д. Коровина; — Р. Т. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. 1 г., с зач. 4 м. и 20 д. пр. з. Исп. 24 июня 920.

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