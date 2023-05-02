Хржановская Аполлония-Станислава Юрефова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хржановская
- Имя
- Аполлония-Станислава
- Отчество
- Юрефова
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140891. ХРЖАНОВСКАЯ, АПОЛЛОНІЯ-СТАНИСЛАВА Юрефова. К. Пултуск. у., гм. и д. Заторы, 25 л.; — М. С. 34 уч. г. Варшавы 21 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.
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