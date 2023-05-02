Самсонов Василий Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самсонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87207. САМСОНОВЪ, ВАСИЛІЙ іоНОВЪ, 28 л. К. изъ адм. сс. Енисейск. у., Кежемск. в., д. Савиной, рд. Канск. у., въ н. и с. Рыбномъ; — Краснояр. О. С., 1 Февр. 911, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 5 Нояб. 910 г. (1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1 г. Исп. 7 Мая 911. | 908 133050 1692 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № № 39048 и 904 г. № 8335.
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