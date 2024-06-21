Хрыкин Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрыкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140904. ХРЫКИНЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Елецк. у., Каменск. в., д. Ивановки, 50 л.; — Екатеринослав. О. С. 25 Сент. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.
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