Глинярж Агнешка Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глинярж
- Имя
- Агнешка
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37151. ГЛИНЯРЖЪ, АГНЕШКА ИВАнова. К. Велюнск. у., гм. Выдржинъ, 19 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 140, 152, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Окт. 908 г. (1655 У. — т. 1½ г.), тюр. 1 г. и 9 м. Исп. 19 Нояб. 908. | 905 11885 169 М. | 903 1773 169 М. | 904 57746 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 2153 903 95005 169 М.
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