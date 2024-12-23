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Федоровский Андрей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоровский
Имя
Андрей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 474
Источник
Скан
Оригинальная запись
32649. ФЕДОРОВСКІЙ, АНДРЕЙ Яковлевъ. К. изъ Сс.-посел. Ишимск. у., Бутыринск. в., д. Карасьей, 47 л., рд. Бѣлгород. у., Старогородск. в., въ с. Бѣловскомъ; — М. С. 3 уч. Ишимск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Дек. 908. | 902 36663 172 М.

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