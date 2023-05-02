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Митрофанов Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митрофанов
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
85014. МИТРОФАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ, 12 л. К. Ярослав. у., Курбск. в., с. Кузьмодемьянска, рд. въ г. Ярославлѣ; — Г. С. 3 уч. г. Ярославля, 1 Іюня 911, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 1 Іюня 911.

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