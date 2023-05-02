Москалев Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85169. МОСКАЛЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мышкин. у., Новодневск. в., д. Ананьева, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 10 Мая 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 9 м. и 28 дн. предв. заключ. Исп. 8 Іюня 911. | 909 81509 1 ч. 1655 У. | 906 64115 172 М. | 909 13765 1655 У. | 904 74033 172 М. | 908 7983 1483 У.
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