Зинуров Муртаза Зинурович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинуров
- Имя
- Муртаза
- Отчество
- Зинурович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15260. ЗИНУРОВ, МУРТАЗА ЗИНУРОВИЧ, 61 г. Гр. Чистопольск. у., Кутеминск. в., д. Нижней Каменки; — Н. С. 4 уч. Чистопольск. у. Самоуправ., лиш. св. 1 г. Исп. 5 мая 920.
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