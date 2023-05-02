Чухин Александр Флегонтов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чухин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Флегонтов
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 668
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18726. ЧУХИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЛЕгонтовъ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Каинска, 50 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — М. С. 8 уч, г. Томска, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Дек. 908. 90 16165 1655 У. | 78 48277 1660 У. 86 35592 977 У.| 76 38712 169 М. 81 47990 1655 У.
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