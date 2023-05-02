Шабан Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабан
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141370. ШАБАНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Шабунъ). Не прип., 17 л., рд. въ г. Свенцянахъ; — Ковен. О. С. 7 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Сент. 909 г. (170 М. — т. 6 м.), тюр. 1½ г. Исп. 24 Окт. 909. | 909 60084 170 М. | 906 25626 169 М.
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