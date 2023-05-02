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Петров Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10136. Петров Павел Петрович, 38 л., Порховск. у. и в., д. Вязовно. Псковск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 14 мая 926.

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