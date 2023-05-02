Головецкий Михаил Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головецкий
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46123. ГОЛОВЕЦКІЙ, МИХАИЛЪ АНТОновъ. Мщ. г. Хотина, 23 л., рд. въ г. Каменецъ-Подольскѣ; — М. С. 12 уч. г. Одессы, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Апр. 905.
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