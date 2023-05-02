Путятин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутятин Василий Петрович

Путятин Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путятин
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
10892. Путятин Василий Петрович, 46 л., Глазовск. у., Пудемск. в., с. Горнозаводска. Ленинградск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27 янв. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.