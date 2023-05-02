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Навродский Силван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Навродский
Имя
Силван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
28 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27052. НАВРОДСКИЙ, СИЛВАН ПАВЛОВИЧ, 49 л. Гр. Кондинск. у.; — Н. С. Замоскворецк. р. 2 отд. г. Москвы. Вымогат., лиш. св. 10 м. Исп. 28 июля 920.

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