Жуховицкий Висель Габрилов-Мовшев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуховицкий
- Имя
- Висель
- Отчество
- Габрилов-Мовшев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46775. ЖУХОВИЦКІЙ, ВИСЕЛЬ ГАБРИловъ-Мовшевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Мира, Новогрудск. у., 38 л.; — К.-Подольск. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 9 и 3 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 27 Мая 905. | 99 93817 977 и 1647 У. | 87 103655 170 М. | 85 15404 1655 У.
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